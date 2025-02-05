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Mersin'deki Okul Geçidi Kazası: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Mersin'de okul geçidinde meydana gelen kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. Olay anı otobüs kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:02
Mersin'deki Okul Geçidi Kazası: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Mersin'de Feci Kaza: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Mersin'de, geçen yıl 23 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen, okul geçidinde kamyonetin çarptığı kaza sonucu 1 öğrenci hayatını kaybederken, 1 öğrenci de ağır yaralandı. Yıllarca konuşulacak bu üzücü olayın görüntüleri, kazanın yaşandığı bölgedeki belediye otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gözyaşartan Anlar

Olayın olduğu gün, Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Su Ekinci (11) hayatını kaybederken, arkadaşları Elif Yüksel (11) ağır yaralanmıştı. Görüntülerde, Coşkun T. idaresindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonetin, ele ele birbirlerine destek olarak karşıya geçmeye çalışan iki öğrenciyi nasıl ezdiği dikkat çekiyor.

Görüntülerde ayrıca, kaza sonrası diğer öğrencilerin yaralı arkadaşlarına yardım etmek için koştuğu anlar da yer alıyor, bu durum olaya tanıklık edenlerin yaşadığı dehşeti bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yasal Süreç Başlatıldı

Kazanın ardından, sürücü Coşkun T. tutuklandı. Hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açıldı. Olay, Mersin'deki trafik güvenliği tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi ve toplumsal duyarlılığı artırma çabalarını ortaya çıkardı.

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