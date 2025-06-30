Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, etkili havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Lenger Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ve 10 arazöz bölgeye yönlendirildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ateş, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı ve şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.