Mersin’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, başarılı bir müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleştiği bildirildi.

Müdahale ve Ekipler

İlk ihbarın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Yangına müdahale için 3 söndürme helikopteri, 9 arazöz ve 5 su tankı bölgeye yönlendirildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına alma başarısını gösterdi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, olası yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı önlemler alarak, bölgenin güvenliğini sağlamak için mücadele ediyor.

