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Mersin'deki Otoyol Projesinde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Mersin otoyol projesindeki ilerlemeleri inceledi, seyahat sürelerinin kısalacağı müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:27
Mersin'deki Otoyol Projesinde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Mersin'deki Otoyol Projesinin İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'in ilçelerini bir araya getirecek olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Proje Hakkında Bilgiler

Uraloğlu, projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyede incelemelerde bulundu. Ziyaretine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de eşlik etti.

Ulaşım ve Seyahat Süresinde Kısalma Beklentisi

Bakan Uraloğlu, yol projesinin tamamlanmasıyla birlikte, Mersin'in yoğun trafik sorunlarının çözülmesini hedeflediklerini belirtti. ''Burası 42 kilometre ana gövde ve 11 kilometre bağlantılı bir yol olacak. Kızkalesi’ne kadar olan kesimi bu projeyle çözmüş olacağız'' ifadelerini kullandı.

Projenin Önemi ve İleriye Dönük Hedefler

Uraloğlu, mevcut yolun 2,5 saat süren bir mesafeyi 18-20 dakikaya indireceğini vurgulayarak, projenin tarıma ve turizme önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Proje alanında şu anda 1330 personel ve 204 iş makinesi ile çalışmalar sürdüğünü belirtti. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde iş makinesi sayısının 500'e çıkmasını hedeflediklerini ekledi. Sonuç Olarak

Projenin tamamlanmasıyla Mersin'in gelişimine katkı sunacak büyük bir adım atılmış olacak ve bu yol, bölgedeki ulaşım sorunlarını önemli ölçüde hafifletecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti.

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