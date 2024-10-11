Mersin'deki Tarihi Okulda Yangın Çıktı

Mersin'de Yangın Paniği

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Ocak İlköğretim Okulu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Detayları

Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'ndeki okulda, yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın haberi sonrası, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Alevlerin Yayılması

Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı ve bu nedenle bölgeye takviye ekipler gönderildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Hasar Durumu

Yangın sonucunda bu tarihi okulda önemli hasar meydana geldi. Olay sonrası, yetkililerin konuyla ilgili detaylı bir inceleme yapması bekleniyor.