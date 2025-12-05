Mersin Erdemli'de D-400'de Kaza: Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde D-400 karayolunda 61 BK 252 plakalı otomobilin çarptığı O.C. (63) ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 23:22
Mersin Erdemli'de D-400'de Kaza: Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Mersin Erdemli'de D-400'de Kaza: Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Kaza Detayları

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Merkez Mahallesi kesiminde bir yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü M.K. yönetimindeki 61 BK 252 plakalı Kia marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan O.C. (63)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi ve Sızıntı: Yakutiye'de Ekipler Müdahale Ediyor
2
Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Sürücü 1.73 Promil Çıktı: 68 bin 466 TL Ceza
3
Kayseri'de İki Otomobil Cami Bahçesine Girdi: Yaralanan Yok
4
Malatya'da Silahlı Yaralama: Yaralı Araçla Taşınıp Yol Kenarına Atıldı
5
Didim Belediyesi Teyakkuzda: Şiddetli Yağışa Anında Müdahale
6
Özdemir: Terörsüz Türkiye Devlet Projesi; Gazetecilere Yeşil Pasaport ve Konut
7
Diyarbakır'a 195 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı: 15 Bin Hayvana Kapasite

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar