Mersin Erdemli'de D-400'de Kaza: Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
Kaza Detayları
Mersin’in Erdemli ilçesinde, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Merkez Mahallesi kesiminde bir yaya ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücü M.K. yönetimindeki 61 BK 252 plakalı Kia marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan O.C. (63)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
