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Mersin Göksu Deltası'nda Yangın Alarmı!

Mersin Silifke'deki Göksu Deltası'nda çıkan yangın, çevre ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 23:49
Mersin Göksu Deltası'nda Yangın Alarmı!

Mersin Göksu Deltası'nda Yangın Çıktı

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası'nda yangın meydana geldi. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Bölgeye Müdahale Ekipleri Sevk Edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine hemen bölgeye jandarma, itfaiye ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Fakat arazinin bataklık olması nedeniyle ekipler, yangına doğrudan müdahale edemediler. Bunun yerine alevlerin daha fazla yayılmaması için çevrede gerekli önlemleri aldılar.

Yangının Gelişimi

Yangının, sabah saatlerinde kendiliğinden sönmesi bekleniyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine...

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine...

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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