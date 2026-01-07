Mersin İtfaiyesi 2025'te 11 bin 396 Vakaya Müdahale Etti

Mersin İtfaiyesi 2025 Yılını Binlerce Müdahaleyle Kapattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği etkin müdahaleler, koruyucu önleme çalışmaları ve eğitim faaliyetleriyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamada aktif rol oynadı. Modern ekipman ve deneyimli personeliyle 7/24 görev yapan ekipler, yıl içinde toplam 11 bin 396 vakaya müdahale etti; bunların 8 bin 342’si yangın olaylarından oluştu.

Müdahaleler ve operasyonel başarılar

Doğal afetler, arama-kurtarma, ilk yardım, kaza ve yangın gibi acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı ve sonuç odaklı çalışma yürüten itfaiye ekipleri; 2025 yılı içinde 18 adet kurtarma operasyonu ve 21 adet su altı ve su üstü arama kurtarma çalışması olmak üzere toplam 39 operasyonu başarıyla tamamladı. Ekipler, ayrıca 61 dalış ile toplam 6 bin 797 dakika su altında görev yaparak yüksek riskli müdahalelerde etkinlik gösterdi.

Araç, personel ve hizmet noktaları

Büyükşehir İtfaiyesi, 16 grup amirliği, 16 istasyon, 1 Köpekli Arama Kurtarma Merkezi, 1 Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ve ATA Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 35 farklı noktadan hizmet veriyor. İtfaiyenin araç filosunda 50 arazöz, 26 yüksek katlara müdahale aracı, 14 çift kabinli araç, 10 kurtarma aracı, 7 bot, 4 binek araç ve ek olarak otobüs, kepçe ile minibüs dahil olmak üzere toplam 115 araç bulunuyor. Hizmetler, 13 ilçede görev yapan 667 personel tarafından yürütülüyor.

Eğitim, önleme ve denetim çalışmaları

İtfaiye, sadece müdahale etmekle kalmayıp önleyici çalışmalarda da aktif rol aldı: 7 bin 28 denetim işlemi gerçekleştirildi, 6 bin 145 işyeri uygunluk raporu düzenlendi ve 118 yapı yangın tesisatı açısından değerlendirilerek kullanma izni yönünden incelendi. Farkındalık çalışmaları kapsamında 632 resmi kurum ve 85 özel işyeri olmak üzere toplam 717 eğitim ve tatbikat faaliyetiyle 83 bini aşkın vatandaşa afet ve yangın bilinci kazandırıldı.

ATA Eğitim Merkezi ve bölgesel rol

ATA Eğitim Merkezi aracılığıyla farklı illerden gelen itfaiye personeline verilen eğitimlerle Mersin, bölgesel bir eğitim üssü haline geldi. İl içi ve il dışı faaliyetlerde Sivil Savunma Şube Müdürlüğü ile koordinasyon içinde; Sivil Savunma Planları, Acil Durum Planları, Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Savaş Hasarı Onarım Planları ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yangın çalışma grupları oluşturularak kurumsal kapasite güçlendirildi.

Yetkililerin değerlendirmesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Emre Elçi, ekiplerin yıl içindeki faaliyetlerini ve personel artışını vurguladı. Elçi, “Dairemiz bünyesine yeni katılan arkadaşlarımız oryantasyonlarını, pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayarak 35 hizmet noktasında göreve başladılar. İtfaiyeci arkadaşlarımızın eğitimleri ve burada kazandıkları tecrübe ile bu alanda çok daha etkin bir hizmeti Mersin halkına sunduk” dedi.

Elçi, faaliyetlerin Mersin ile sınırlı kalmadığını belirterek “Talep gelmesi durumunda, ülke sınırları içerisinde bütün olaylara müdahale etmeye hazırız. Başkanlığımıza kattığımız modern ekipman ve personelimizle, güncel teknolojiyi takip ederek çok daha etkin ve verimli hale geldik. Ekiplerimiz il dışındaki bütün sel, deprem ve diğer doğal afetlere müdahale etmeye daima hazır” ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerine ilişkin de konuşan Elçi, “Gelişen teknolojiyle güçlenen ekipmanımız ve sürekli eğitim alan personelimizle, daha hızlı ve etkin bir hizmet vermek için çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz. 2026 yılında da halkımızın yanında, onlarla el ele vererek toplumsal farkındalık oluşturacağımız ve daha güçlü bir Mersin’e ulaşacağımızı ümit ediyoruz” diyerek 2026 hedeflerine vurgu yaptı.

