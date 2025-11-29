Mersin MERCEK’te Yeni Dönem Kayıtları Başladı: 52 Branş, 6.500 Mezun

MERCEK’te yeni dönem kayıtları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri yeni döneme başladı. Her yaştan Mersinlinin yoğun ilgi gösterdiği MERCEK, mesleğini değiştirmek, geliştirmek veya yeni bir meslek edinmek isteyen vatandaşlara geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

52 branşta eğitim, 6 bin 500 mezun

Yeni dönemde merkezlerde 52 branşta aktif eğitimler verilmeye başlandı. Programlar yıl boyunca genişletilerek farklı alanlarda yeni kurslar açılıyor. Bugüne kadar 6 bin 500 kursiyer MERCEK’in eğitimlerinden faydalandı; hedef, her yıl artan başvurularla daha fazla kursiyeri mezun edip istihdama kazandırmak.

MERCEK, kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına ve gençlerin istihdama daha kolay adım atmasına olanak tanıyor. Eğitimler arasında giyim üretimi, mobilya, kaynakçılık, bilişim, muhasebe, güzellik-saç bakımı ve turizm hizmetleri gibi alanlar yer alıyor. Teorik ve uygulamalı çalışmalar eş zamanlı yürütülerek kursiyerler gerçek iş ortamına hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve istihdam desteği

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip oluyor; bu belgeler iş başvurularında önemli avantaj sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi mezuniyetten sonra da kursiyerleri yalnız bırakmıyor; Büyükşehir Kariyer Merkezi işbirliğiyle mezunlar işverenlerle buluşturuluyor ve doğru alanlara yönlendiriliyor.

Özellikle turizm ile hasta ve yaşlı bakımı gibi istihdam açığının yoğun olduğu alanlara yönelik özel programlarla sektöre doğrudan destek veriliyor. İşverenlerle ortak yürütülen çalışmalar sayesinde hangi alanda personel açığı varsa o alana yönelik eğitim planlanıyor.

Başvurmak isteyenler 'mercek.mersin.bel.tr' adresinden şube ve program seçerek kayıt oluşturabiliyor.

Kurum yetkililerinden bilgiler

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya: Bugüne kadar 6 bin 500 kursiyerimiz MERCEK’te verilen ücretsiz mesleki eğitimlerden faydalandı. Mesleğini değiştirmek veya geliştirmek isteyen birçok kişi bizlere başvurdu. 6 bin 500 kursiyerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Gül Kadem Maya: Mezun olan kursiyerlerimizi Büyükşehir Kariyer Merkezi işbirliğinde işverenlerle buluşturuyoruz. Bu alanda da istihdama katkı sunuyoruz. Sabaha ve öğle gruplarımızda önce teorik dersler, ardından uygulamalı eğitimler veriyoruz. Kursiyerler iş hayatında karşılaşabilecekleri tüm süreçlerin simülasyonunu burada görmüş oluyor.

Gül Kadem Maya: Başvuru sayısı her yıl artıyor. Sadece kurs açmıyoruz; kursiyerlerin tüm süreçlerinde yanlarındayız. Hangi alanda istihdam açığı varsa o alana yönelik eğitim veriyoruz. Özellikle turizmde kat hizmetleri, ön büro, resepsiyon, servis elemanı ve garson gibi meslek kollarını destekleyip bu alanlara yönlendirme yapıyoruz. Amacımız kadın ve genç istihdamını artırmak.

