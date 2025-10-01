Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

Gözaltılar ve adli süreç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Mersin merkezli olarak yürütülen soruşturmanın 6 ilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Operasyonlarda yakalananlardan 34'ünün tutuklandığı, diğer 25'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları

Yetkililer, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarını ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiklerini tespit ettiklerini kaydetti. Soruşturmada; Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa ile birlikte Mersin merkezli operasyonların gerçekleştirildiği bildirildi.

9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerle ilgili Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi. Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.