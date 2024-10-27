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Mersin Sahilinde Kavga: Cip Kullanarak Hücum Eden Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de yaşanan kavgada cipini rakiplerinin üzerine süren sürücü tutuklandı, olay iki yaralı ile sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 22:53
Mersin Sahilinde Kavga: Cip Kullanarak Hücum Eden Şüpheli Tutuklandı

Mersin'deki Kavga Olayında Tutuklama

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde yaşanan bir olayda, cipini kavga ettiği kişilerin üstüne süren araç sürücüsü tutuklandı. Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Kavga sırasında S.A. adlı sürücü, kullandığı plakası belirlenemeyen cipini kavga eden kişilerin üzerine sürdü. Bu esnada aracın çarptığı gençlerin kimliği tespit edilemedi. Ayrıca, olayda M.Ö. isimli bir kişi tabancayla ateş açarak yaralanmalara sebep oldu.

Sağlık ve Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, sürücü S.A. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Adli Süreç

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte yapılan duruşmanın ardından S.A. ve M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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