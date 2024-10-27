Mersin Sahilinde Kavga: Ciple Yarası Olayı

Mersin Sahilinde Kavga Çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ciplile Yaralama Olayı

Tartışmanın alevlenmesiyle sürücü S.A, kullandığı ve plakası henüz tespit edilemeyen cipini kavga eden kişilerin üzerine sürdü. Bu olay sırasında araç çarpması sonucu, ismi öğrenilemeyen bir genç yaralanırken, M.Ö. isimli şahıs ise tabancayla ateş açarak bir kişiyi yaraladı.

Olayın Ardından Gelen Müdahale

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye nakledildi.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Yapılan inceleme sonucunda sürücü S.A. ve tabancayı ateş eden M.Ö. olayda şüpheli olarak gözaltına alındı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.