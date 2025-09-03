DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,87 0,01%
ALTIN
4.680,98 -0,12%
BITCOIN
4.568.549,35 0,38%

Mersin Silifke'de 16 Yaşındaki Ramazan Mucur Denizde Boğuldu

Mersin'in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi Yapraklı Koy'da tatildeyken denize giren 16 yaşındaki Ramazan Mucur boğularak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:22
Mersin Silifke'de 16 Yaşındaki Ramazan Mucur Denizde Boğuldu

Mersin Silifke'de 16 Yaşındaki Ramazan Mucur Denizde Boğuldu

Konya'dan akrabalarıyla tatil için Atakent Mahallesi'ne gelen Ramazan Mucur (16), Yapraklı Koy mevkisinde yüzmek için denize girdi.

Olayın Seyri

Bir süre sonra suda hareketsiz durduğu fark edilen çocuk, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Mucur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç çocuğun cenazesi, Silifke Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti
3
Türk Araştırmacı Seyfullah Kılıç TeslaMate'te Kritik Güvenlik Açığını Ortaya Çıkardı
4
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül
5
TÜFE Ağustos: Eğitim %60,91 Zirvede, Giyim ve Ayakkabı %9,49 Dipte
6
Irak'ta Hurma Hasadı Başladı: Diyala'da Verim Arttı, 30 Milyon Ağaç Hedefi
7
Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter