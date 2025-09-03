Mersin Silifke'de 16 Yaşındaki Ramazan Mucur Denizde Boğuldu
Konya'dan akrabalarıyla tatil için Atakent Mahallesi'ne gelen Ramazan Mucur (16), Yapraklı Koy mevkisinde yüzmek için denize girdi.
Olayın Seyri
Bir süre sonra suda hareketsiz durduğu fark edilen çocuk, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Müdahale ve Sonrası
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Mucur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç çocuğun cenazesi, Silifke Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.