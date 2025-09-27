Mersin Tarsus'ta Ev Yangını: Ümmügülsüm Doğan (66) ve Torunu Hamdican Doğan (19) Hayatını Kaybetti

Mersin Tarsus'ta Ev Yangını: Ümmügülsüm Doğan ve Torunu Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesi Böğrüeğri Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve Tespit

İhbarın ardından adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra eve giren ekipler, Ümmügülsüm Doğan (66) ile torunu Hamdican Doğan (19)'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Açıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

