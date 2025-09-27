Mersin Tarsus'ta Ev Yangını: Ümmügülsüm Doğan (66) ve Torunu Hamdican Doğan (19) Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında Ümmügülsüm Doğan (66) ve torunu Hamdican Doğan (19) yaşamını yitirdi; cenazeler Adli Tıp'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:50
Mersin'in Tarsus ilçesi Böğrüeğri Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve Tespit

İhbarın ardından adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra eve giren ekipler, Ümmügülsüm Doğan (66) ile torunu Hamdican Doğan (19)'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Açıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı