Mersin Tarsus'ta Güvenlik Kulübesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde D-750 kara yolunda güvenlik kulübesine çarpan otomobilin sürücüsü V.Ö. yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 21:11
Mersin Tarsus'ta Güvenlik Kulübesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, güvenlik kulübesine çarpan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. V.Ö. (39) yönetimindeki 33 AAY 703 plakalı otomobil, D-750 kara yolunda kontrolden çıkarak bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarptı.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan V.Ö., olay yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe yol açarken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM: Gazze'de 250 Binden Fazla Öğrenci Uzaktan Eğitime Kaydoldu
2
Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Deprem Riski: Boşaltma Talimatı Geldi
3
Almanya Başbakanı Scholz'tan Ukrayna'ya Barış Gücü Açıklaması
4
Elon Musk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Ait Veri Tabanında Hata Olduğunu Savundu
5
Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'ne Türkçe Sertifikaları Dağıtıldı
6
Ali Yalçın: Meclis, 28 Şubat Komisyonu Oluşturmalı
7
AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'taki Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği