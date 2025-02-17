Mersin Tarsus'ta Güvenlik Kulübesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, güvenlik kulübesine çarpan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. V.Ö. (39) yönetimindeki 33 AAY 703 plakalı otomobil, D-750 kara yolunda kontrolden çıkarak bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarptı.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan V.Ö., olay yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe yol açarken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.