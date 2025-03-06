Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mersin Tarsus'ta devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:20
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kaza, şehrin gündemini sarstı. Bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

B.T. (21) yönetimindeki 33 AOM 147 plakalı kamyonet, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda bir okulun bahçe duvarına çarparak devrildi. Kaza sırasında sürücünün kontrolü kaybettiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Go-Kart Pistinde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır
3
NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-Ukrayna Görüşmeleri İçin Temkinli İyimser
4
Şili'de 6 Büyüklüğünde Deprem: Antofagasta'da Gerçekleşti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: Kalıcı Güvenlik İklimi Vurgusu
7
Polonya, NATO Savunma Hedefini Yüzde 3'e Çıkarmak İçin Başvurdu

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı