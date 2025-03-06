Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kaza, şehrin gündemini sarstı. Bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
B.T. (21) yönetimindeki 33 AOM 147 plakalı kamyonet, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda bir okulun bahçe duvarına çarparak devrildi. Kaza sırasında sürücünün kontrolü kaybettiği bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.