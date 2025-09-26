Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: Ağır Yaralanan Sürücü 35 Gün Sonra Vefat Etti

Tarsus'ta 23 Ağustos'ta refüje çarpan motosiklet sürücüsü N.S.Ş. (26), 35 günlük tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:56
Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: Ağır Yaralanan Sürücü 35 Gün Sonra Vefat Etti

Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: Ağır Yaralanan Sürücü 35 Gün Sonra Vefat Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 35 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Kullandığı motosikletin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, 35 günlük yoğun tedavi ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.S.Ş. (26) adlı motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Netanyahu'ya 21 Maddelik Gazze Savaşı Sonlandırma Planı
2
Gündem Özeti — 27 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi, Spor
3
Fidan New York'ta Nijeryalı Mevkidaşı Tuggar ile Türkevi'nde Görüştü
4
Hatay'da Mağarada PKK/KCK'ya Ait Patlayıcı ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
5
Bursa Karacabey'de Orman Yangını: 40 Arazöz, 295 Personel Müdahale Ediyor
6
Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye
7
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı