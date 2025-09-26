Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: Ağır Yaralanan Sürücü 35 Gün Sonra Vefat Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 35 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Kullandığı motosikletin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, 35 günlük yoğun tedavi ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.S.Ş. (26) adlı motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği bildirildi.