Mersin Tarsus'ta Oto Yıkamacıya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin Tarsus'ta bir oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 00:43
Mersin Tarsus'ta Oto Yıkamacıya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Oto Yıkamacıya Silahlı Saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu sabah meydana gelen silahlı saldırı, bölge halkında büyük endişeye yol açtı. Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto yıkamacıya gelen kimliği belirsiz iki kişi, silah ve av tüfeği ile iş yerine ateş açtı.

Saldırı sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yaralılar için bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, oto yıkama işletmesinin sahibi Ali Çoban'ın (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan B.S (34)'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Ali Çoban'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Bu üzücü olay, Mersin'de güvenlik sorununun bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Yetkililer, kamu güvenliğini sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1...

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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