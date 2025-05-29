Mersin Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi Yıl Sonu Etkinliği Gerçekleştirildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde 60 yaş üstü bireylerin aktif, sağlıklı ve mutlu yaşam geçirmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, üniversitenin Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamındaki projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Rektörden Teşekkür ve Gelecek Vizyonu

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, programdaki konuşmasında, eğitime katkı sağlayan kişilerin üniversiteye değer ve enerji kattığını belirtti. Yaşar, yaş almış bireylerin tecrübelerinin öğrencilere örnek oluşturduğunu vurguladı:

"Bu dönemi tamamladık. Daha güzel dönemlerde birlikte olacağız inşallah. Eğitimler gönüllü hocalarımız tarafından verildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tazelenme Üniversitesinin hem Türkiye'de hem de yurt dışında ses getireceğine inanıyorum. Biz de bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Proje Koordinatörü'nden Bilgilendirme

MEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, ilk yılın tamamlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Eğitim öğretimin 4 yıla çıkarıldığını belirten Yılmaz, "Seneye yeni gruplarımız olacak. Şu an 56 öğrencimiz var. Bu sayılar giderek artacak. Paydaşlarımızla işbirliği görüşmelerimiz devam ediyor. Sizlere daha iyi eğitim verebilmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz," dedi.

Filim Gösterimi ile Tanıtım

Konuşmaların ardından etkinlikte bir film gösterimi gerçekleştirildi. Bu yıl sonu etkinliği, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde 60 yaş üstü bireylerin aktif, sağlıklı ve mutlu yaşam geçirmeleri için hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde 60 yaş üstü bireylerin aktif, sağlıklı ve mutlu yaşam geçirmeleri için hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin yıl sonu etkinliği düzenlendi.