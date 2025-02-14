Merve'nin Hayatı Babasından Nakledilen Karaciğerle Yeniden Başladı

Küçük Merve'nin Hayat Mücadelesi

İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki Merve Sevgin, yaşam mücadelesinde büyük bir başarıya imza attı. Önce 4 yaşındaki kardeşi Hüseyin'den kemik iliği, ardından da babasından karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu.

Talasemi Teşhisi ve İki Nakil Süreci

Merve'ye yaklaşık bir yıl önce talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığı teşhisi konuldu. Uzman doktorlar, Merve'nin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için kemik iliği naklinden başka çare olmadığını bildirdi. Yapılan tetkikler sonucunda, Merve'nin kardeşi Hüseyin'in iliği tam uyumlu bulundu ve İstanbul'daki özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla Merve'ye nakledildi.

Nakil işleminin ardından Merve, yaklaşık 2 ay sonra karaciğer yetmezliği sorunu ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, aileyi İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi'ne yönlendirdi. Burada yapılan kontrollerde, gönüllü olan baba Maaz Sevgin'in karaciğerinin nakil için uygun olduğu belirlendi.

Başarılı Nakil Operasyonu

Yapılan hazırlıkların ardından, hastanenin organ nakli sorumlusu Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile babadan alınan 320 gramlık karaciğer parçası Merve'ye nakledildi. Merve, hem kardeşinden ilik hem de babasından karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu.

Doktor ve Aileden Önemli Açıklamalar

Prof. Dr. Dinçkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilik naklinden sonra Merve'de sarılık belirtilerinin gözlemlendiğini, ancak başarılı karaciğer nakli ile çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Dinçkan, "Her şey yolunda. Merve hem kemik iliği probleminden arındı hem de o süreçte yaşadığı kronik karaciğer sorunu iyileşti. Bu iki nakil de aile içerisinde yapıldığı için Merve çok şanslı," dedi.

Baba Maaz Sevgin, kızının ve kendi sağlık durumlarından memnun olduklarını ekleyerek organ naklinin önemini vurguladı. "Lütfen organ bağışına duyarlı olalım. Organlarımız toprak olmasın. Bu süreci ancak yaşamış kişiler anlar. Kızımın öğretmen olma hayalleri yarım kalmadığı için çok mutluyum," şeklinde konuştu.

İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki Merve Sevgin, önce 4 yaşındaki kardeşi Hüseyin Sevgin'den ilik, ardından da babası Maaz Sevgin'den karaciğer nakledilerek yaşama tutundu. İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi Organ Nakli Sorumlusu Prof.Dr. Ayhan Dinçkan, karaciğer nakli ameliyatını yaptı.

İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki Merve Sevgin, önce 4 yaşındaki kardeşi Hüseyin Sevgin'den ilik, ardından da babası Maaz Sevgin'den karaciğer nakledilerek yaşama tutundu. İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi Organ Nakli Sorumlusu Prof.Dr. Ayhan Dinçkan, karaciğer nakli ameliyatını yaptı.