Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi

Iğdır'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ünlü şarkıcı Merve Özbey sahne aldı. Etkinlik, AK Parti Iğdır İl Teşkilatı tarafından düzenlendi ve Milletvekili Cantürk Alagöz'ün katkılarıyla gerçekleştirildi.

Konser, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı ve etkinliğe katılan kadınlar, Merve Özbey'in seslendirdiği şarkılarla keyifli anlar yaşadı. Milletvekili Cantürk Alagöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcı kadınlara teşekkür ederek, "Bu programı yapmaktaki gayemiz, kadına kalkan elleri, kadına kem gözle bakan gözleri lanetlemek için. Kadının olmadığı hiçbir yerde bereket olmaz, hele bu kadın Iğdırlı ise çok daha büyük bir ayrıcalıktır." dedi.

Galibiyete gitmek için sahne alan sanatçı Özbey, katılımcılarla birlikte şarkı söyleyerek etkinliğe renk kattı. Konser sonunda, AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanı Yasemin Mert Öztürk, etkinliğe katılan kadınlara çiçek takdim etti.

AK Parti Iğdır İl Teşkilatınca, Milletvekili Cantürk Alagöz’ün katkılarıyla kentte kadınlar için program gerçekleştirildi. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, şarkıcı Özbey'in seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

AK Parti Iğdır İl Teşkilatınca, Milletvekili Cantürk Alagöz’ün katkılarıyla kentte kadınlar için program gerçekleştirildi. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, şarkıcı Özbey'in seslendirdiği şarkılarla eğlendi.