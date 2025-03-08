Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi

Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şarkıcı Merve Özbey'in katılımıyla konser düzenlendi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:03
Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi

Iğdır'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ünlü şarkıcı Merve Özbey sahne aldı. Etkinlik, AK Parti Iğdır İl Teşkilatı tarafından düzenlendi ve Milletvekili Cantürk Alagöz'ün katkılarıyla gerçekleştirildi.

Konser, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı ve etkinliğe katılan kadınlar, Merve Özbey'in seslendirdiği şarkılarla keyifli anlar yaşadı. Milletvekili Cantürk Alagöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcı kadınlara teşekkür ederek, "Bu programı yapmaktaki gayemiz, kadına kalkan elleri, kadına kem gözle bakan gözleri lanetlemek için. Kadının olmadığı hiçbir yerde bereket olmaz, hele bu kadın Iğdırlı ise çok daha büyük bir ayrıcalıktır." dedi.

Galibiyete gitmek için sahne alan sanatçı Özbey, katılımcılarla birlikte şarkı söyleyerek etkinliğe renk kattı. Konser sonunda, AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanı Yasemin Mert Öztürk, etkinliğe katılan kadınlara çiçek takdim etti.

AK Parti Iğdır İl Teşkilatınca, Milletvekili Cantürk Alagöz’ün katkılarıyla kentte kadınlar için...

AK Parti Iğdır İl Teşkilatınca, Milletvekili Cantürk Alagöz’ün katkılarıyla kentte kadınlar için program gerçekleştirildi. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, şarkıcı Özbey'in seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

AK Parti Iğdır İl Teşkilatınca, Milletvekili Cantürk Alagöz’ün katkılarıyla kentte kadınlar için...

AK Parti Iğdır İl Teşkilatınca, Milletvekili Cantürk Alagöz’ün katkılarıyla kentte kadınlar için program gerçekleştirildi. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, şarkıcı Özbey'in seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Nevşehir'de Yayalara Çarpan Sürücü Hakim Karşısında
3
Uysal'dan Öcalan'ın Çağrısına Sert Yanıt: PKK'nın Vesayeti Kaldırılmalı
4
Diyarbakır'da Kaybolan Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
5
Arap Birliği'nden Suriye'deki Güvenlik Güçlerine Yönelik Saldırıya Sert Tepki
6
İtalya'da Kadına Yönelik Şiddet Protestoları ve Yeni Yasa Tasarısı
7
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!