Merz: Ateşkes Sağlanmadan Sonraki Görüşmelere Geçilmemeli

Beyaz Saray zirvesi sonrası kritik uyarı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington'da yapılan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler yer aldı.

Merz, Beyaz Saray'daki görüşmenin iyi geçtiğini belirterek, bundan sonraki adımların daha karmaşık olacağını kaydetti.

Merz, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptı.

"Rusya'ya baskı uygulamalıyız. Sonraki görüşmelere geçmeden önce ateşkes sağlanmalıdır." ifadelerini kullanan Merz, önceliğin çatışmaların durdurulması olduğunu vurguladı.

Toplantıya ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve diğer Avrupalı liderlerin katıldığı bildirildi.