Merz: 'Büyük güçlerin oyun topu değiliz' — Almanya'dan net Rusya-Ukrayna mesajı

Merz: "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis’teki konuşmasında Brüksel’deki Avrupa Birliği zirvesi öncesinde önemli mesajlar verdi. Merz, "Dünyanın yeniden düzenlenmesine seyirci kalamayız. Biz, büyük güçlerin oyun topu değiliz" sözleriyle Almanya’nın aktif bir güvenlik aktörü olarak kalma kararlılığını vurguladı.

Brüksel zirvesi ve gündem

Merz, Brüksel’de ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesine yönelik gelişmelerin, Ukrayna’ya 2026’da ve önümüzdeki yıllarda verilecek yeni desteklerin ve dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunun ele alınacağını söyledi.

Merz, "Avrupa’nın güvenliği Ukrayna’nın geleceği ve güvenliği ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Rusya, sadece Ukrayna’ya karşı değil, tüm Avrupa’ya karşı acımasız bir savaş yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Barış ve güvenlik garantileri

ABD ve Ukrayna ile Berlin’de yapılan müzakerelere değinen Merz, "Ukrayna’da mümkün olan en kısa sürede ateşkes ve barış istiyoruz. Sadece dengeli bir barış planının Ukrayna ve dolayısıyla tüm Avrupa’da uzun vadeli bir barışı getirebileceği konusunda da hemfikiriz" dedi.

Merz, ayrıca, "Ukrayna tek taraflı ve kabul edilemez toprak tavizlerine zorlanmamalıdır" ve "Ukrayna’yı gelecekte de Rusya’nın saldırılarına karşı etkili bir şekilde savunabilmemiz gerekir" şeklinde konuştu. Bunun için Ukrayna’nın güçlü silahlı kuvvetleri ve ortakların sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Savaşın sonuçları ve Avrupa güvenliği

Diplomatik sürecin önemine dikkat çeken Merz, "Savaşın sonucu tüm Avrupa’da arış düzeninin geleceğini büyük ölçüde belirleyecektir" dedi. Merz, Rusya’nın sadece açık askeri eylemlerle değil, hibrit saldırılar, insansız hava araçları, sabotaj, casusluk, siber saldırılar ve dezenformasyonla da Avrupa’yı hedef aldığını vurguladı.

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı

Merz, dondurulmuş Rus devlet varlıklarının kullanımıyla ilgili olarak bunun iki amacı olduğunu belirtti: Ukrayna’ya doğrudan yardım sağlamak ve Rusya’yı ciddi müzakereye zorlayacak baskıyı artırmak. Merz, "Bu fonların kullanılması, bizim tahminimize göre Ukrayna ordusunu en az iki yıl daha finanse edecektir" dedi ve bu adımın savaşın uzatılması değil, mümkün olan en kısa sürede sonlandırılması amacıyla atılacağını kaydetti.

Merz, özellikle Belçika’da dondurulmuş varlıkların büyük kısmının bulunması nedeniyle endişelerin giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü, AB Komisyonu’nun önerisinin uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti.

Güvenlik, savunma ve Alman rolü

Merz, Almanya’nın savunma ve güvenlik alanındaki gelişmelere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Biz, büyük güçlerin oyun topu(piyonu) değiliz" dedi. Avrupa Birliği’ni, NATO’nun Avrupa ayağını ve ortak para birimi Euro’yu güçlendirmenin önemine vurgu yaptı ve "Savunmak zorunda kalmamak için savunma gücümüzü artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman askerleri ve güvenlik garantileri

AfD milletvekili Markus Frohnmaier’in, Ukrayna’ya kaç Alman askerinin gönderileceğine ilişkin sorusuna Merz, şu anda sadece görüşmelerin sürdüğünü ve ateşkes durumunda verilebilecek muhtemel güvenlik garantilerinin tartışıldığını söyledi. Merz, tekrarlandığında ise "Ukrayna’yı Rus müdahalesine karşı güvenlik garantisi olmadan savunmasız bıraktığımız 2014’teki hatalarını tekrarlamayacağız" yanıtını verdi.

Merz, Berlin zirvesinden sonra atılacak adımın Rusya’ya sunulacak ortak pozisyon olduğunu belirterek, bu sürecin öncelikle Amerikalıların inisiyatifinde ilerleyeceğini ifade etti.

