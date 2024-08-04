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Mescid-i Aksa'ya Baskınlar Devam Ediyor

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla hem dini ritüelleri engelliyor hem de Filistinlilerin girişini kısıtlıyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:49
Mescid-i Aksa'ya Baskınlar Devam Ediyor

Mescid-i Aksa'ya Yüzlerce Baskın

Filistin topraklarında yaşanan çeşitli ihlallerle ilgili son raporlar, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların arttığını gözler önüne serdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, geçen ay 23 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi.

Dini Ritüellere Engel Olunuyor

İsrail polisinin gözetiminde Aksa'ya girmeye çalışan İsrailli yerleşimciler, burada dua ederek çeşitli dini ritüelleri yerine getiriyor. Ancak, bu baskınlar esnasında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişleri sıkı kontrollerle engelleniyor. Aylık Raporun Detayları

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan aylık rapor, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Batı Şeria'daki İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini içeriyor. Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'nın da Harem-i Şerif'e baskın yaptığı ve burada ibadet izni verdiği vurgulanıyor.

İbrahim Camisi İhlalleri

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'nın raporuna göre, İsrail güçleri Harem-i İbrahim Camisi'nde de çeşitli ihlallerde bulundu. Geçen ay 43 kez ezan okunmasını engelledi ve Filistinlilerin camiye girişine mani oldu.

Statüko ve Anlaşmalar

Ürdün, 1994 tarihli Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs’taki dini işlerden sorumlu kabul edilmektedir. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Ürdün Vakıflar İdaresi tarafından korunduğu biliniyor. Ancak, İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini iddia etmekte ve sıklıkla çatışmalara neden olan yasadışı uygulamalara devam etmektedir.

Sonuç

İsrail'in işgal altındaki bölgelerdeki mevcut politikası, dini ritüellerin engellenmesi ve Filistinlilerin haklarının kısıtlanması ile sonuçlanmaktadır. Mescid-i Aksa ve diğer kutsal yerlerde meydana gelen bu ihlaller, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

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