Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya Çağrı: KKTC'li Sporculara Ambargo Kalkmalı

Mesut Özil, KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşüp FIFA ve UEFA'yı KKTC'li sporculara uygulanan ambargoyu kaldırmaya çağırdı; KTFF ziyareti ve gençlerle buluşma gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 23:37
Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya Çağrı: KKTC'li Sporculara Ambargo Kalkmalı

Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya Çağrı: KKTC'li Sporculara Ambargo Kalkmalı

Kabule ilişkin görüşme

Eski futbolcu Mesut Özil, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki kabulde Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm politikasının hayata geçirilmesi için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların elde ettikleri başarılara rağmen ambargo ve izolasyonlar nedeniyle büyük haksızlığa uğradıklarını vurgulayarak, bu uygulamaların derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.

Özil'in net çağrısı

Özil, görüşmede Tatar'ın Kıbrıs politikasına dair bilgi alırken, Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Eski futbolcu, KKTC'li sporculara uygulanan ambargonun kaldırılması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

'KKTC'li sporculara uygulanan ambargo kalkmalı. Kıbrıslı Türk sporcuların başarıları göz ardı edilmemeli. KKTC'li gençlere destek olunmalı.'

Özil, Türkiye'de açacağı spor akademisinin ileride KKTC'de de benzerinin kurulabileceğini belirterek, uluslararası kuruluşlar FIFA ve UEFA'nın bu konuda adım atması gerektiğini kaydetti.

KTFF ziyareti ve yerel temaslar

Mesut Özil, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)'ni ziyaret ederek Başkan Hasan Sertoğlu ile görüştü. Sertoğlu, Özil'i Gazimağusa'da oynanacak Mağusa Türk Gücü-Cihangir maçına davet etti; Özil davete icabet edeceğini bildirdi. Ziyaretin sonunda Özil'e KKTC için üretilen milli takım forması hediye edildi.

Gençlerle buluşma ve telefon selamları

KKTC ziyareti kapsamında genç ve çocuklarla buluşma etkinliğine katılan Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i telefonla arayarak onların selamlarını Kıbrıslı çocuklara iletti. Ayrıca Özil, Arda Güler'in selamını Cumhurbaşkanı Tatar'a da iletti.

Eski futbolcu Mesut Özil (solda), KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu (KTFF) ziyaret ederek Başkan Hasan Sertoğlu (sağda) ile görüştü.

