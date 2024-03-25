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Meteoroloji 23 il için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı: İller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Meteoroloji haftanın ilk gününe uyarı ile başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerinde aralarında olduğu 23 il için “sağanak ve fırtına” uyarısı yapıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için de çığ uyarısında bulunuldu.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:44
Meteoroloji 23 il için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı: İller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de arasında yer aldığı iller için şiddetli yağmur ve fırtına ile ilgili uyarıda bulundu. Ülkenin Batı kesimi fırtına ve sağanakla mücadele ederken, Doğu kesiminde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de yer aldığı 23 ilde yaşanacak olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle, sel, su baskınları, yıldırım gibi olumsuz durumlar yaşanabilir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda da çeşitli aksaklıkların yaşanabileceği belirtildi.

Sarı kodla uyarılan 23 il

Meteoroloji tarafından şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle uyarılan iller şu şekilde: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Edirne, Kırklareli, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Burdur, Isparta, Uşak, Yalova.

Doğu’da ise çığ uyarısı

MGM, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki yüksek bölgeler için çığ tehlikesine dikkat çekti. Özellikle yüksek ve eğimli bölgeler için vatandaşların çığ tehlikesine karşı dikkatli olması istendi.

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