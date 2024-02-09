Meteoroloji’den 14 il için kar alarmı! Yağmurun ardından kar yağacak! İstanbul, Ankara, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir.





Özellikle Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kuvvetli Yağış Uyarısı:

Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabileceği için sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Çığ Tehlikesi Uyarısı:

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Bölgesi:





Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir.

Ege Bölgesi:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Muğla çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecektir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis beklenmektedir.

Akdeniz Bölgesi:

Çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar olacaktır. Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

İç Anadolu Bölgesi:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar olacaktır. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları görülebilir.

Batı Karadeniz Bölgesi:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Tokat çevrelerinde öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecektir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayları olabilir. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar olacaktır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmektedir. Çığ tehlikesi, bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında bulunmaktadır.

Hava durumu ve uyarılarına dikkat edilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbir alınması önemlidir.