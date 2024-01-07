Meteoroloji'den 17 il için sarı kod alarmı! İstanbul, Bursa, Muğla, Çanakkale Antalya... dikkat

Hava Durumu: Yurdun Genelinde Yağışlı ve Rüzgarlı Hava! Batı Bölgelerinde Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bugünden itibaren özellikle yurdun batı bölgelerinde sağanak yağışlar görülecek. Güney ve batı kıyılarındaysa gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Hava Sıcaklıklarında Düşüş Bekleniyor

10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte Türkiye'nin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batısı kesimlerde (kıyılar hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışlar, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olabilir.

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sarı Kodlu Yağış Uyarısı 17 İl İçin Geçerli





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olduğu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ve Hava Sıcaklıkları

Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Özel Uyarılar

Batı bölgelerinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İstanbul'da fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı önlemler alınmalıdır.

Güney ve batı bölgelerinde kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması önemlidir.

Hava Durumu Detayları Bölge Bölge

Marmara Bölgesi

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

Tekirdağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Aydın: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi

Adana: Parçalı ve çok bulutlu.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

Konya: Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Karadeniz Bölgesi

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Samsun: Parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Ağrı: Parçalı ve çok bulutlu.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: Az bulutlu.

Gaziantep: Az bulutlu.