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Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı: Çığ ve toz taşınımı tehlikesi var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel tahminlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, yurdun bazı bölgelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara, Orta Toroslarda çığ riskine ve Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı tehlikesine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 12:28
Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı: Çığ ve toz taşınımı tehlikesi var!

Meteoroloji tarafından verilen hava durumu bilgilerine göre, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. Diğer yandan Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Orta Toroslar bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yapılan açıklamalarda, Bitlis ve Siirt için ise kuvvetli yerel yağışların etkili olabileceğine dair uyarı yapıldı. Bunun yanı sıra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Orta Toroslar için çığ tehlikesi dile getirildi. Yapılan uyarılar arasında, Güneydoğu Bölgesi’nde yaşanabilecek toz taşınımı riski de yer alıyor.

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