Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Akdeniz için Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den Acil Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Gelişen hava koşullarıyla birlikte, rüzgarın hızının artması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün gece saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde "fırtına", yer yer ise 9 kuvvetinde "kuvvetli fırtına" şeklinde esecek. Bu durum, denizcileri ve kıyı bölgelerde yaşayanları olumsuz etkileyebilir.

Batı Akdeniz'de Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak

Batı Akdeniz bölgesinde de rüzgar, bugün kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde "kuvvetli fırtına" şeklinde etkisini sürdürecek. Bu sebeple, denizdeki aktivitelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Doğu Akdeniz'de Hava Koşulları Gözlemleniyor

Doğu Akdeniz bölgesinde de rüzgarın bazı yerlerde "fırtına", bazı yerlerde ise "kuvvetli fırtına" şeklinde esmesi bekleniyor. Hava koşulları nedeniyle bölge halkının ve denizcilerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Fırtına Ne Zaman Geçecek?

Yetkililer, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'deki fırtınanın yarın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesini öngörüyor. Bu süre zarfında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.