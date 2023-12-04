Meteoroloji'den Fırtına Alarmı! İstanbul için Kritik Uyarı Geldi! Yarın İçin Tedbirli Olun Çağrısı Geldi

Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den de çağrı gecikmedi. Gül açıklamasında, "İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olması beklenmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." çağrısı ile İstanbulluları tedbirli olmaya davet etti. Öte yandan AFAD da ülke genelinde yaşanacak fırtına ve sağanak yağışların sonuçlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Sağanak yağışların yanı sıra yer yer kar yağışlarının da etkisini göstereceği belirtildi.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu çok bulutlu olacak, ancak Iğdır ve Van çevreleri dışında ülke genelinde yağışlı bir periyot yaşanacak. Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksek bölgeleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar halini alacak. Bu yağışların Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt bölgesinde ise yağışın şiddetini artırması bekleniyor.





Kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklığının yağışlı hava etkisiyle birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmediği ifade ediliyor.

Rüzgarın genel olarak güney ve batıdan esmesi, zaman içinde Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta, bazı bölgelerde kuvvetli esmesi beklenmektedir. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde rüzgarın kuzeyden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneyden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) etkisi görülebilir. Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde rüzgar beklenmektedir.





Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde beklenen yoğun yağışlar nedeniyle ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.

Aynı zamanda, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuzeyli rüzgarların etkisiyle, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneyli rüzgarların kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu durumdan kaynaklı yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi gibi potansiyel olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de vurgulanıyor.