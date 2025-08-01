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Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

Meteoroloji, Türkiye'nin Afrika sıcaklarından sonra serinleyeceğini ve sağanak yağışların kapıda olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:45
Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) vatandaşları sevindiren bir açıklama geldi. Ülke, son haftalarda Afrika üzerinden gelen kavurucu sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, beklenen serinleme, hafta sonu sağanak yağışlarla birlikte büyük bir çoğunlukta etkili olacak.

Yaz mevsiminin en yüksek sıcaklıklarını geride bırakırken, termometrelerin yer yer 50 dereceyi gösterdiği günler yaşandı. Rekor sıcaklıkların kaydedildiği bölgelerde insanlar zor anlar geçirdi. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkarak hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye genelinde ölçülen en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,3 derece olarak kaydedildi. Bu rekoru, 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ve Batman'ın Beşiri ilçeleri izleyerek sıcaklık rekorları arasında kendine yer buldu.

Hafta Sonu Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hafta sonu boyunca yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Milyonların yaşadığı İstanbul ve başkent Ankara, bu yağışlı sistemden etkilenecek.

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, "Özellikle bugün akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine dolu yağışları da görebiliriz" şeklinde uyarılarda bulundu. Başkentte, sıcaklıkların 40 derecelerden 32-33 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Megakent İstanbul’da ise parçalı bulutlu hava, Cumartesi ve Pazar günleri kısa süreli sağanak geçişlerine dönüşecek. Sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceği kentte, yağan yağmur İstanbullulara adeta nefes aldıracak.

Ancak İzmir'de ise yağış beklenmiyor ve sıcaklıkların 34-36 derece arasında olması öngörülüyor.

Fırtına ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Sağanak yağışlarla birlikte bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. MGM'nin raporuna göre, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

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