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Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:08
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın gece saatlerinden itibaren iç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden başlayacak olan rüzgar, öğle saatlerinden itibaren ise doğu Anadolu'nun güneyi ve güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkisini gösterecek.

Özellikle Akdeniz Bölgesinde kuzey yönlerden fırtına ve yüksek kesimlerinde hamleli tam fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini, pazartesi günü akşam saatlerinde Akdeniz'de, sabah saatlerinden sonra ise diğer bölgelerde kaybedeceği bildirildi.

Yağışların Detayları

Doğu Akdeniz'de yarın beklenen yağışların, gece ilk saatlerden itibaren Mersin ve Adana, sabah saatlerinden itibaren ise Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olmasının yanı sıra, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da yarın beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Mardin ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde again gök gürültülü sağanak, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyinde 1500 metre ve üzeri rakımlarda ise kar yağışı bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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