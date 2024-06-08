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Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Hafta başında yağışlar azalıp sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftanın değerlendirilmesi yapıldı. Gelecek hafta yağışların azalması beklenenler arasındayken, buna ek olarak sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 11:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Hafta başında yağışlar azalıp sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni açıklamayla beraber Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, gelecek haftanın hava durumu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Yağışların azalacağına yönelik bilgi aktaran Abdullah Macit, sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üstünde seyretmeye başlayacağı bilgisini paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Macit, gelecek hafta içerisinde yurt genelinde beklenen hava durumu tahminlerine yönelik bilgileri açıklarken; özellikle doğu kesimlerinde yağış olacağını ancak batı kesimlerinde yağışın yerini sıcaklığa bırakacağını paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Hafta başında yağışlar azalıp sıcaklıklar artacak

Belirli bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yönelik değerlendirmelerini aktaran Uzman Macit; sıcak havaların salı gününe kadar mevsim normallerinin civarında, salı gününden itibaren isim mevsim normallerinin ortalama 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği bilgisini paylaştı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de pazar gününden itibaren herhangi bir yağış durumun söz konusu olmadığının altını çizen Macit, hava sıcaklıklarının bu iller içinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bilgisini paylaştı.

Doğu ve iç bölgelerde yağış devam edecek

Yapılan son değerlendirme kapsamında ise Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde yerel sağanak ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bilgisi paylaşıldı. Özellikle de İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışın etkisini göstereceği paylaşılan detaylar arasında.

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