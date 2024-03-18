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Meteorolojiden 10 il için uyarı geldi: "Dikkatli olun"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durum raporlarını kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan raporlarda, şiddetli yağış nedeniyle 10 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:13
Meteorolojiden 10 il için uyarı geldi: "Dikkatli olun"

18 Mart 2024 tarihi itibariyle hava durumu verilerini güncelleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaşanacak bazı hadiselere dikkat çekti. Yurdun bazı bölgelerini etkileyecek şiddetli yağışların olacağını belirten uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu illere dikkat!

Şiddetli yağış nedeniyle olumsuz durumların yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yurdun güneydoğu bölgesini etkileyecek şiddetli yağışlar nedeniyle, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Van, Bitlis, Batman, Muş, Siirt, Hakkari ve Şırnak illeri için sarı kod uyarısı yapıldı.

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