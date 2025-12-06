Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yağışlı sistem etkili olacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağmur; yüksek kesimlerde ise (1500 metre rakım üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.

Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yetkililer, söz konusu olumsuzluklara karşı tedbir alınması ve güncel meteorolojik uyarıların izlenmesi gerektiğini bildirdi.

