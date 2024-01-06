Meteorolojiden alarm: 17 il için sarı kodlu uyarı! Yağış ve fırtınaya karşı tedbirinizi alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı bölgelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara Denizi'nde ise yarın fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği, denizde ve karada tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı kesimlerde kuvvetli yağış ve rüzgarın etkisini artıracağını duyurdu. Bu nedenle Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Isparta, Manisa, Muğla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak için potansiyel tehlike anlamına gelen sarı kodlu uyarı verildi. Olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olun çağrısı yapıldı.





Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği, bu nedenle denizde ve karada olası aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.