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Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğuya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunda sağanak yağış konusunda uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 14:58
Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğuya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu sundu. Meteoroloji tarafından sunulan rapora göre Güneydoğu bölgelerinde bu gece saatleri itibariyle şiddetli yağışların etkisini göstereceği belirtildi. 18 Mart pazartesi günü Şanlıurfa'nın doğusu, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te kuvvetli ve sağanak yağışın etkisini göstereceği belirtilirken diğer güneybatı illerinde ise Karla Karışık Yağmur şeklinde ve Yükseklerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.

 Yağışların özellikle de 19 Mart Salı sabahı Batı bölgelerinde etkisini azaltacağı ancak doğuya doğru gidildikçe gece boyu devam edeceği açıklaması yapıldı. 

Kuvvetli yağıştan mütevellit su baskını, sel, çığ, heyelan, ulaşımda aksaklık gibi aksamaların olabileceği uyarısında bulunurken vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz ettiği ifade edildi.

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