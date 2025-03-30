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Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı: 6 İl Dikkatli Olmalı

Meteoroloji, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:57
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı: 6 İl Dikkatli Olmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Bingöl'ün güneyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Hava Durumu Tahmini

Açıklamalara göre, bu bölgelerde beklenen yağışların yarın saat 15.00'e kadar etkili olması öngörülüyor.

Alınması Gereken Tedbirler

Belirtilen illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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