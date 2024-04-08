Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM) tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülkenin pek çok yerinde yağışlar etkili olacak. İç Ege, Doğu Akdeniz ve Antalya’nın iç bölgelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz’de, İç Anadolu’nun doğu ve güney taraflarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yetkililer, yağışların özellikle Mardin, Siirt ve Batman’da etkili olacağını belirtirken, vatandaşların sel, su baskınları, yıldırım gibi durumlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde, yüksek ve yamaçlı yerlerde çığ tehlikesinin ve heyelan riskinin de devam ettiği belirtildi.

MGM, Marmara Bölgesi’ni güneyi ve Ege’nin kuzey tarafları için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu.