Meteorolojiden uyarı geldi: Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tüm yurdu etkisi altında bırakacak olan toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu. Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalara göre, yarın (10 Mayıs) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun geneli, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı cumartesi günü etkisini gösterecek.

MGM tarafından verilen bilgilere göre, toz taşınımı hadisesi Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli şekilde etkili olacak. Yurdun diğer kesimlerinde toz taşınımı hafif ve zaman zaman orta kuvvette etkili olacak.

Yetkililer, özellikle kronik sağlık sorunları olanlar için tedbirli olma çağrısında bulundu. Ayrıca görüş mesafesinin düşmesi, yağışların çamur şeklinde olması gibi uyarılar da yapıldı.

Yurdun batısına fırtına uyarısı





MGM, yurdun batısı için ayrıca fırtına uyarısında da bulundu. İstanbul, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve bazı kesimlerde ise fırtına bekleniyor. Ayrıca Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevreleri için ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Yaşanacak olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yetkililer, vatandaşlara ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi konularda dikkatli olma çağrısında bulundu.