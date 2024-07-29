Metin Alper İBB Zabıta Daire Başkanı Oldu

Eski emniyet müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı görevine atandı. Alper, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılarak, yeni görevine resmen başlamış bulunmaktadır.

Görev Geçmişi

1992 yılında Polis Akademisi'nden komiser yardımcısı olarak mezun olan Alper, kariyeri boyunca birçok önemli kademede görev aldı. 2016 yılında Adıyaman, 2019 yılında ise Trabzon il emniyet müdürü olarak hizmet etti.

Son Görevi ve Ataması

Son olarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Alper, bu görevden sonra Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak atanmıştı. Artık İBB Zabıta Daire Başkanı olarak yeni sorumluluklar üstlenecektir.