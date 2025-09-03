Mevlana Mest-i Aşk 17 Ekim'de Vizyonda — Hassan Fathi'nin Yeni Filmi

Vizyon Tarihi ve Yapım

Mevlana Mest-i Aşk filmi, yönetmen koltuğunda İranlı yönetmen ve senarist Hassan Fathi ile 17 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Yapım, Content Turkey tarafından izleyiciye sunuluyor.

Konusu ve Teması

Film, Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin yankılarını beyaz perdeye taşıyor. Yapım, dostluk, aşk ve arayış temalarını sinema diliyle yeniden yorumluyor; hem tarihi döneme ışık tutuyor hem de insanın içsel yolculuğunu, sevgi ve dostluğun derinliğini izleyiciye aktarıyor.

Teknik Ekip ve Müzik

Görüntü yönetmenliğini Morteza Poursamadi'nin üstlendiği film, tarih ve dram türünde olup, müzikleri Fahir Atakoğlu tarafından bestelenmiştir. Müzikler, seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyuncu Kadrosu

Film, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor: Parsa Pirouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseini.

Çekimler

Çekimler, İstanbul, Konya, İzmit ve Gebze'deki özel film platolarında tamamlandı ve üretim süreci 4 ay sürdü.