DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,87 0,01%
ALTIN
4.680,98 -0,12%
BITCOIN
4.568.549,35 0,38%

Mevlana Mest-i Aşk 17 Ekim'de Vizyonda — Hassan Fathi'nin Yeni Filmi

Hassan Fathi'nin yönettiği 'Mevlana Mest-i Aşk', 17 Ekim'de vizyona giriyor; Şems-i Tebrizi'nin kayboluşu ve Mevlana'nın içsel yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:33
Mevlana Mest-i Aşk 17 Ekim'de Vizyonda — Hassan Fathi'nin Yeni Filmi

Mevlana Mest-i Aşk 17 Ekim'de Vizyonda — Hassan Fathi'nin Yeni Filmi

Vizyon Tarihi ve Yapım

Mevlana Mest-i Aşk filmi, yönetmen koltuğunda İranlı yönetmen ve senarist Hassan Fathi ile 17 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Yapım, Content Turkey tarafından izleyiciye sunuluyor.

Konusu ve Teması

Film, Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin yankılarını beyaz perdeye taşıyor. Yapım, dostluk, aşk ve arayış temalarını sinema diliyle yeniden yorumluyor; hem tarihi döneme ışık tutuyor hem de insanın içsel yolculuğunu, sevgi ve dostluğun derinliğini izleyiciye aktarıyor.

Teknik Ekip ve Müzik

Görüntü yönetmenliğini Morteza Poursamadi'nin üstlendiği film, tarih ve dram türünde olup, müzikleri Fahir Atakoğlu tarafından bestelenmiştir. Müzikler, seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyuncu Kadrosu

Film, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor: Parsa Pirouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseini.

Çekimler

Çekimler, İstanbul, Konya, İzmit ve Gebze'deki özel film platolarında tamamlandı ve üretim süreci 4 ay sürdü.

İLGİLİ HABERLER

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti
3
Türk Araştırmacı Seyfullah Kılıç TeslaMate'te Kritik Güvenlik Açığını Ortaya Çıkardı
4
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül
5
TÜFE Ağustos: Eğitim %60,91 Zirvede, Giyim ve Ayakkabı %9,49 Dipte
6
Irak'ta Hurma Hasadı Başladı: Diyala'da Verim Arttı, 30 Milyon Ağaç Hedefi
7
Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter