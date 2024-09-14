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Mevlit Kandili Coşkusu Erzurum ve Çevresinde Yaşandı

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, cemaatle dolu camilerde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 21:12
Mevlit Kandili Coşkusu Erzurum ve Çevresinde Yaşandı

Mevlit Kandili Etkinlikleri

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Bu özel gün dolayısıyla camiler akşam saatlerinden itibaren cemaatle dolup taştı.

Erzurum'da Coşkulu Kutlama

Özellikle tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami gibi önemli ibadet yerlerinde vatandaşlar bir araya gelerek namaz kıldı ve dualar etti. Camilerden çıkanlara çeşitli ikramlar sunuldu.

Ağrı'nın İkramı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türk Kızılay tarafından halka helva ikram edilerek, dayanışma ve yardımlaşma duyguları pekiştirildi.

Ardahan ve Erzincan'daki Etkinlikler

Ardahan'da da camilerde düzenlenen programlar kapsamında, vatandaşlar namaz kılarak dua etti. Serhat Ulu ve Dervişbey Camileri özellikle kalabalık olan yerlerden biri oldu. Erzincan'da ise vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak manevi bir atmosferde ibadet ettiler. Sıcak hava nedeniyle bazıları cami avluları ve kaldırımlarda namaz kılmayı tercih etti.

Tunceli'de İlahiler Okundu

Tunceli'deki camilerde gerçekleştirilen etkinliklerde, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahilerin söylenmesi ile katılımcılar manevi bir akşam geçirdi. Cami çıkışlarında halka gül suyu ve kandil simidi ikram edildi, bu da katılımcıların gönlünde hoş bir tat bıraktı.

İl Müftüsü'nün Mesajı

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda Mevlit Kandili'nin hayır, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

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