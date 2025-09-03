Mevlit Kandili İstanbul'da Dualarla İdrak Edildi

Camilerde programlar düzenlendi, dualar edildi

İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda vatandaşlar bir araya gelerek dualar etti. Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle kentte birçok camide programlar düzenlendi.

Programlar başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan ve Büyük Çamlıca olmak üzere şehirdeki camilerde gerçekleştirildi. Camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kandil dolayısıyla asılan mahyada La ilahe illallah yazısı yer aldı. Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazı'nı eda etti.

