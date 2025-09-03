DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.721,65 -0,99%
BITCOIN
4.605.804,05 -0,45%

Mevlit Kandili İstanbul'da Dualarla İdrak Edildi

İstanbul'da camilerde düzenlenen Mevlit Kandili programlarında dualar edildi; Ayasofya başta olmak üzere birçok camide vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:57
Mevlit Kandili İstanbul'da Dualarla İdrak Edildi

Mevlit Kandili İstanbul'da Dualarla İdrak Edildi

Camilerde programlar düzenlendi, dualar edildi

İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda vatandaşlar bir araya gelerek dualar etti. Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle kentte birçok camide programlar düzenlendi.

Programlar başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan ve Büyük Çamlıca olmak üzere şehirdeki camilerde gerçekleştirildi. Camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kandil dolayısıyla asılan mahyada La ilahe illallah yazısı yer aldı. Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazı'nı eda etti.

İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
Bakan Uraloğlu Gümüşhane'de: Kop Tüneli ve 9 Milyar TL'lik Havalimanı
3
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
4
Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Aile Yılı' vurgusu
5
Anusic: 6 Bayraktar TB2 Hırvat Ordusuna Yeni Yetenekler Kazandırıyor
6
Guterres: İsrail'in UNIFIL'e El Bombası Saldırısı Ciddi Endişe Yarattı
7
Macron: Barış Anlaşması İmzalandığında Avrupa Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Verecek

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor