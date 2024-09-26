Meyve Atıkları Gelire Dönüşüyor

Meyve Atıkları Ekonomik Değer Kazanıyor

Dr. İncinur Hasbay, TÜBİTAK MAM Gıda İnovasyon Teknolojileri Araştırma Grubu Lideri, meyve yetiştiriciliğindeki atıkları değerlendirerek hem israfı önlemeyi hem de ekonomik gelir sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Sıfır Atık Prensibiyle Proje Geliştirme

Hasbay, Türkiye Tarımsal Üretimi Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu (S-ATP) kapsamında yürütülen projelerle, meyve suyu atıkları gibi düşük kaliteli ürünlerin yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Gıda israfının dünya genelinde yıllık %30 oranında olduğunu aktaran Hasbay, tarımda atıkların hayvan yemi ya da kompost haline getirildiğini, ancak bu yöntemlerin kirliliği artırabileceğini vurguladı.

Birbirinden Önemli Projeler

Hasbay, avokado, elma ve turunçgil atıkları üzerinde yoğunlaşarak, dört ana proje geliştirdiklerini söyledi. Bu projeler şunları içeriyor:

Turunçgil atıklarından uçucu yağ elde edilmesi

Turunçgil ve elma atıklarından pektin çıkarılması

Avokado atıklarının değerlendirilmesi

Biyogaz ve toprak iyileştirici ajan üretimi

Çevre Dostu Teknolojilerle Uygulama

Hasbay, bu projelerde çevre dostu yöntemler kullanacaklarını ve buna uygun minimum su ve enerji tüketimiyle sera gazı emisyonlarını azaltacaklarını söyledi. Ayrıca, etanol kullanımını asgariye indirme hedefinin de çevre dostu projelerin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Sıfır Atık Projesinde Hedefler

Proje, 2027’de tamamlanacak olup, başarı durumunda firmalarla iş birliği yaparak üretim aşamasına geçilecek.

Hasbay, “Turunçgil atıklarından elde edilecek ürünleri pektin ve biyogaz üretiminde kullanarak tam anlamıyla sıfır atık hedefini gerçekleştireceğiz.” dedi.