Mezopotamya MÜPAK Yönetim Kurulu Erzurum'da Buluştu

MÜPAK Yönetim Kurulu, Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde toplandı; lisanslı depoculuk, ELÜS ve bölgesel işbirlikleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:00
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ticaret borsalarının ortaklığıyla kurulan Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (MÜPAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan gündem maddeleri

Toplantıda, bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi, lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması ve elektronik ürün senetleri (ELÜS) piyasasının daha etkin kullanılmasına yönelik istişareler yapıldı. Katılımcılar, tarımsal ürünlerin piyasa değerinin korunmasına ve üreticinin gelir güvenliğinin sağlanmasına odaklandı.

Başkanların değerlendirmeleri

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Bölgedeki tarım ürünlerinin değerini koruyacak, üreticinin alın terini güvence altına alacak bir sistem için önemli adımlar atıyoruz. Mezopotamya MÜPAK, sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de tarımsal ticaretin geleceğine yön verecek güçlü bir organizasyondur." ifadelerini kullandı.

MÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya toplantıda yer aldı ve uygulama adımları ile işbirliği mekanizmaları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzurum tanıtımı ve katılımcılar

Toplantı kapsamında katılımcılara Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerden oluşan kendine özgü gastronomi kültürü tanıtıldı; şehrin tarihi ve turistik mekanları ziyaret edildi. Toplantıya, MÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Elazığ, Iğdır, Kızıltepe, Malatya, Nusaybin ve Ağrı Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları ve yetkilileri katıldı.

