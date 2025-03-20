MFÖ'nün "En İyiler Akustik" Albümü Yarın Yayınlanıyor

MFÖ'nün yeni akustik albümü "En İyiler Akustik, Vol. 1" yarın müzikseverlerle buluşacak. Özkan Uğur'un anısına hazırlanmış.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:16
MFÖ'nün "En İyiler Akustik" Albümü Yarın Yayınlanıyor

MFÖ'nün Yeni Akustik Albümü Yarın Dinleyicilerle Buluşuyor

Büyük bir müzik yolculuğunun parçası olan MFÖ, dinleyicileri için sürpriz bir akustik albüm çıkarıyor. "MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1" albümü, 16 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

Özkan Uğur'un Anısına Hazırlandı

Özkan Uğur’un vefatından önce tamamlanan bu eser, grup üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile Uğur'un son kez bir araya geldiği çalışma olma özelliğini taşıyor. MFÖ'nün ilk akustik cover albümü olarak dikkat çeken çalışmada, yıllar boyunca sevilen şarkılar akustik versiyonlarıyla yeniden hayat buluyor.

Albümdeki Şarkılar

Albümde yer alan unutulmaz MFÖ eserleri arasında "Sarı Laleler", "Yandım", "Vurgun Yedim", "Ne Bileyim Ben", "Benim Hala Umudum Var", "Ali Desidero", "Sude", "Deli Deli", "Buselik Makamına", "Sevdim Bir Kere" ve "Aşkın Kenarından" gibi şarkılar yer alıyor.

Çıkış Parçası: "Sarı Laleler"

Albümün çıkış parçası olarak seçilen "Sarı Laleler"nin sözü ve müziği Mazhar Alanson'a ait. Şarkının klibi ise Özkan Uğur'un da yer aldığı görüntülerle, yönetmen Kemal Başbuğ tarafından hazırlandı.

MFÖ'nün bu değerli çalışması, Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında dinleyicilere sunulacak.

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