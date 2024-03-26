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MGM Açıkladı: Yağış rekoru o ilçede!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1970 ile 2023 yılları aralığına ait yağış raporunu açıkladı. Raporda yer alan bilgilere göre, son 98 senenin yağış rekoru, 2018’de Antalya’nın Kemer ilçesinde kırıldı.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 14:15
MGM Açıkladı: Yağış rekoru o ilçede!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1970-2023 yılları arasındaki yağış miktarlarına dair önemli bir yağış raporu yayınladı. Yıllara göre yağış miktarları konusunda önemli veriler sunan bu rapora göre, son 98 yılda yağış rekoruna sahip olan yer Antalya’nın Kemer ilçesi oldu. 1925 yılından bu yana elde edilen verileri de değerlendiren MGM raporu, 17 Aralık 2018’de bu bölgede metrekareye düşen yağış miktarını, 491.5 kg. olarak gösteriyor.

Son 53 yılın en yağışlı yılı: 2009

MGM tarafından yayınlanan rapora göre, son 53 yılda en yağışlı geçen sene 2009 olarak görülüyor. Raporda, 2009 yılı boyunca metrekare başına ortalama 793.8 kg. miktarında yağış düştüğü bilgisi yer alıyor. En az yağış olan yıl ise raporda 2008 olarak belirtilmiş.

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