MHP'den 2025 Bütçesine Yönelik Önemli Öneriler

2025 Yılı Bütçesi Üzerinde MHP'nin Önerileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda tartışıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, asgari refah seviyesinin bir endeks üzerinden hesaplanmasını ve bu seviyenin altında gelir elde eden her aileye asgari gelir desteği verilmesi önerisinde bulundu.

İstihdam ve Çalışma Hayatı Üzerine Vurgular

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, ülke ekonomisinin gelişmesi için yeni aktif istihdam politikalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yılık, istihdam ile birlikte insan kültürünün geliştirilmesi, çalışma motivasyonunun artırılması ve verimliliğin yüksek tutulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, birinci derece memurların 3600 ek göstergeden yararlandırılması çağrısında bulundu.

Emekli Maaşları ve Asgari Ücret Üzerine Öneriler

Zırhlıoğlu, tüm emeklilerin maaş artışlarının eşit esaslara göre belirlenmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, asgari ücretin net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. "İşçinin, memurun ve emeklinin mağdur olmaması için ortak bir noktada buluşulması gerekmektedir," dedi.

Güvenlik ve İçişleri Bakanlığına Yönelik Beklentiler

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İçişleri Bakanlığının terörle mücadelenin yanı sıra iç güvenlik ve afet yönetimi gibi kritik konulardaki işlevine dikkat çekerek, bakanlığın bütçesinin artırılmasını talep etti. Güvenlik güçlerinin yüksek moral ve motivasyona sahip olması gerektiğini belirtti.

Kolluk Kuvvetleri İçin Yeni Bir Yasa Gerekliliği

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, emniyet teşkilatının görevleri ile ilgili mevzuatın ihtiyacını dile getirerek, "kolluk kuvvetleri kanunu" adı altında yeni bir yasa çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Düzensiz Göçmen Akını ve Sınır Güvenliği

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, düzensiz göçmen akınının durdurulması için sınır güvenliğinin sağlanması ve sığınmacıların güvenli, gönüllü geri dönüşünün önemine dikkat çekti. Türkiye ve Suriye ekonomileri arasında dengenin sağlanması gerektiğini vurguladı.